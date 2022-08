MARCIANISE – Incidente questo pomeriggio alle porte del rione San Giuliano a Marcianise. Una moto si è scontrata con una vettura all’angolo tra via Cremona e via Pavia. Ad avere la peggio, il 68enne in sella alla moto, disarcionato e finito sull’asfalto con una vistosa ferita alla testa. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale cittadino per le cure del caso.