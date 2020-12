MARCIANISE. Solo e ubriaco, cade dalla bici il giorno di Natale. Soccorso in ospedale

MARCIANISE – Il giorno di Natale non è per tutti un momento di gioia e condivisione. Per i più fragili, al contrario, è un giorno in cui la sofferenza e i drammi quotidiani si acuiscono.

Oggi gli agenti della Polizia Municipale di Marcianise hanno soccorso un uomo di 48 anni, visibilmente ubriaco, che si trovava riverso al suolo dopo una brutta caduta in bici. Era pressappoco l’ora di pranzo. Date le sue condizioni (contusioni ed ematomi diffusi, copiosa perdita di sangue, un trauma facciale) è molto probabile che l’uomo fosse caduto dalla bicicletta diverse volte prima di accasciarsi definitivamente.

L’incidente si è verificato in via Puccini. Il 48enne è stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Marcianise, dove lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso e opportunamente medicato. Al nosocomio sono giunti anche i suoi fratelli.