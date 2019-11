MARCIANISE – Allagamenti nella zona del Velodromo a Marcianise. La pioggia incesante non ha dato tregua in città, tant’è che la situazione è sotto il monitoraggio della polizia municipale. Sabato sera un palo della pubblica illuminazione è caduto in via Grimaldi, fortunatamente senza conseguenze creare conseguenze. Zona cimitero allagata, come abbiamo scritto ieri (LEGGI QUI).