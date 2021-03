MARCIANISE. Una petizione contro l’ordinanza di Velardi: l’iniziativa di “Giovani per Marcianise”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Lele Salzillo, giovane presidente della neonata associazione

MARCIANISE – Negli ultimi giorni i contagi nella città di Marcianise sono cresciuti a dismisura, tanto da provocare un ulteriore provvedimento da parte dell’amministrazione locale che, come si apprende dai social, non è stata ben gradito dalla cittadinanza. Un’ordinanza che non è stata condivisa nemmeno dall’associazione “Giovani per Marcianise”.

“La nostra città – commenta il presidente dell’associazione Lele Salzillo – non ha bisogno di ulteriore restrizioni. Siamo cittadini d’Italia allo stesso modo di come lo sono quelli di altre città del Paese e, così come loro, siamo in grado di rispettare le regole. Certo, i mascalzoni ci sono ovunque. Se il Sindaco ritiene che a Marcianise ce n’è qualcuno in più, allora che intensifichi i controlli per strada. Chi, come noi dell’associazione rispettare le regole, lo richiede a gran voce. Con l’ordinanza n.4 del 22-03-2021, ancora una volta a pagarne le conseguenze sono le attività commerciali che, da ormai un anno, vivono una situazione drastica. Oltretutto, riducendo l’arco temporale di accessibilità, si rischia di creare lunghe code all’esterno dei locali (supermercati in particolare) finendo per facilitare folti assembramenti”.

“La nostra associazione – conclude il giovane Salzillo – ha organizzato una petizione intitolata ‘Dissenso all’ordinanza n.4 del 22/03/2021 del Comune di Marcianise’ con l’obiettivo di raccogliere quante più firme possibili e palesare il disaccordo dei cittadini. Con la stessa richiediamo a gran voce maggiori controlli per strada che inducano a seri provvedimenti contro i responsabili.

Intanto il sindaco è ancora in tempo; riveda l’ordinanza!”