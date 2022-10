Maria è stata ritrovata ad AVERSA: non si avevano sue notizie da due giorni

L’annuncio durante la trasmissione “Chi l’ha visto? “

AVERSA – E’ stata ritrovata ad Aversa, la 46enne scomparsa dall’ospedale di Frattamaggiore, dove era in attesa di essere ricoverata, lo scorso martedì. Quel giorno, Maria, questo il suo nome, era arrivata in ambulanza al Pronto Soccorso del nosocomio frattese poi, improvvisamente, si era allontanata senza avvisare nessuno. I familiari avevano subito lanciato l’allarme, diffuso poi dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”. Ieri sera durante la diretta la conduttrice del programma, Federica Sciarelli, ha dato notizia che Maria è stata trovata in stato confusionale, presso un distributore di carburanti della città normanna.