MARIA muore a 20 anni. La lettera d’ADDIO dell’amica

SAN CIPRIANO D’AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore per la 20enne Maria de Rosa, gli amici non si rassegnano alla perdita dell’amata amica. Il prematuro decesso per un male incurabile, ha distrutto profondamente amici e familiari della bellissima, solare e generosa 20enne, che aveva tutta la vita davanti, sogni e progetti interrotti bruscamente.

La sua più cara amica le dedica una splendida lettera di addio, Tonia P “Amore mio Eri con me nei miei momenti più bui mi stavi sempre vicino e mi regalavi un pizzico della tua voglia di vivere, della tua felicità, della tua serenità… Non mi hai mai fatto sentire sola e un tuo abbraccio, le tue fusa mi facevano andare avanti anche quando volevo stare ferma li per sempre… Insieme abbiamo superato tante difficoltà e ogni volta quando tutto finiva ti abbracciavo ancora più forte e ti dicevo “E’ finita anche questa” e tu toccavi il mio viso con il tuo per ringraziarmi che anche nei peggiori dei giorni pensavo a te…sei stata un’amica super speciale e lo sarai per sempre…mai senza te…Che la terra ti sia lieve amore mio ti ricorderò sempre così pazza mia!“.