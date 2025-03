Marito violento diventa un barbone: arrestato a CASERTA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un uomo di origini marocchine, rintracciato a Caserta in un edificio abbandonato che fungeva da rifugio per stranieri senza dimora, è stato arrestato per stalking.

Il 36enne, con precedenti per maltrattamenti, furto e rapina, tormentava la sua ex compagna con minacce di morte, aggressioni e molestie.

La vittima, raggiunta nei luoghi che frequentava, riceveva anche messaggi ossessivi su cellulare e social. Il Gip ha disposto la custodia cautelare in carcere a Santa Maria Capua Vetere. I fatti risalgono al periodo tra il 2024 e il 2025.