Mega vincita al SuperEnalotto non riscossa, lo Stato pronto a riprenderla

RECALE – Un fortunato giocatore di Recale ha vinto 50mila euro nell’iniziativa speciale “Super Estate” di Super Enalotto SuperStar che ha assegnato 300 premi in 3 concorsi speciali consecutivi. 2 di questi, però, non sono mai stati riscossi e tra questi c’è la vincita di Recale, l’unica in Campania, messa a segno nel Punto Vendita Sisal Tabaccheria Piccirillo di via Roma. Tra una settimana scadono i termini per reclamare la vincita che, se non verrà riscossa, sarà perduta dal fortunato e ritornerà nelle casse dello Stato.