METEO. Addio estate. Dalla prossima settimana cambia tutto: VORTICE SCANDINAVO punta verso l’Italia

Le correnti instabili ed umide in quota, stanno portando molta instabilità seppur localizzata sull’Italia.

Ieri è toccato al nord ovest per lo più sulle Alpi occidentali, mentre invece forti temporali si sono verificati tra Toscana interna, Umbria, Lazio, Molise, in spostamento verso Marche e Abruzzo. Focolai anche in Puglia specie nel Salento.

Si rinnovano oggi temporali che questa mattina hanmo colpito la provincia di Ancona con forti temporali.

Nei prossimi giorni continua l’instabilità, che tenderà a spostarsi anche verso le regioni meridionali. Più marcatamente coinvolte la Puglia, la Basilicata il Molise la Campania, ma ancora a tratti il centro nord Italia.

Piu stabile solo sulle isole maggiori, ma qua le temperature caleranno ulteriormente portandosi su valori anche sotto la media.

Quello che manca maggiormente alle regioni meridionali sono le piogge, quelle latitano ormai da troppo tempo. Non saranno i temporali sporadici e localizzati, a risanare una situazione molto critica sotto il punto di vista pluviometrico. Per le grandi piogge sull’Italia peninsulare, bisognerà attendere ancora, ma per ora accontentarsi dei temporali è d’obbligo.

Per la prossima settimana, che ci porterà agli ultimi giorni di agosto, una profonda saccatura scandinava porterà l’Europa centro settentrionale in Autunno pieno.

Il tutto accompagnato da forte maltempo e temperature in crollo, che si porteranno ben al di sotto delle medie. Parte dell’aria fresca in discesa verso latitudini più basse si gettera’ nel mediterraneo apportando un netto calo delle temperature su tutta Italia.

Anche la prossima settimana quindi, si rinnoveranno nuovi temporali. Questi colpiranno dapprima il nord specie centro orientale.

Successivamente scenderanno verso sud facendoci assaporare un vero durissimo colpo all’estate 2021. Una grande rottura estiva ci aspetta.