“Mi volevano violentare”, ragazza fugge nel bar

AVERSA – La titolare di un’attività commerciale di via Seggio ha raccontato sui social che ieri sera una ragazza e un’amica hanno trovato riparo, nel suo locale, da un presunto tentativo di stupro messo in atto da un branco di ragazzi. Secondo quanto riferito, le due giovani si trovavano nella strada dei baretti e dopo un complimento di troppo, qualcuno dei ragazzi avrebbe allungato le mani. Le due, spaventate, hanno trovato riparo nel bar della donna. “Mi volevano violentare” ha riferito in lacrime una delle giovani alla esercente. Al momento non risultano denunce formali.