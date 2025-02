Militare dell’Esercito tocca il seno a una ragazza in strada: CONDANNATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La sesta sezione penale della Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna a un anno di carcere per Giovanni Bertolini, militare dell’esercito, residente a Casapulla e originario di Carinola. L’imputato era stato accusato di aver commesso atti di molestia sessuale nei confronti di una giovane donna a Santa Maria Capua Vetere, qualche anno fa. Secondo la denuncia della vittima, Bertolini l’aveva avvicinata fingendo di chiederle informazioni, per poi palpeggiarla al seno.

La donna, riuscita a liberarsi, si era subito recata alla caserma dei Carabinieri di San Prisco per sporgere denuncia. Successivamente, il Pubblico Ministero Antonella Cantiello aveva richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, con l’approvazione del Giudice per le Indagini Preliminari. In primo grado, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva derubricato il reato a violenza privata, basandosi sulla testimonianza della vittima, e condannato Bertolini a un anno di reclusione.

La condanna è stata recentemente confermata in appello, con la possibilità di un procedimento disciplinare da parte dell’esercito, dove Bertolini presta servizio. Inoltre, è stato confermato anche il risarcimento per la vittima.