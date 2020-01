Minaccia di morte un 48enne, poi prende il fucile. Arrestato 62enne

SANTA MARIA LA FOSSA – I carabinieri del Comando Stazione di Grazzanise, unitamente a personale della sezione radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma clandestina, R.F. 62 anni di Santa Maria La Fossa.

L’uomo, in Santa Maria La Fossa, a seguito di un alterco, ha minacciato di morte un 48enne di Grazzanise che aveva consentito al suo gregge di invadere il proprio fondo agricolo.

Subito dopo la lite verbale, il 62enne si è recato presso la sua azienda, ubicata nelle immediate vicinanze, dove ha prelevato un fucile.

La vittima, nel frattempo allontanatasi, ha richiesto l’intervento dei carabinieri che giunti sul posto hanno rinvenuto e sequestrato il fucile cal. 12, privo di marca, con matricole punzonate e carico con due cartucce, nonché una busta contenente ulteriori 5 munizioni.

L’ arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.