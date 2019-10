MADDALONI (red. co) – Tragedia sfiorata in via Matilde Serao a Maddaloni, questa mattina, 4 ottobre.

Un giovane ha minacciato di togliersi la vita nel suo appartamento. Fortunatamente nel momento del “raptus” in casa con il ragazzo c’era il padre, il quale ha prontamente allertato i carabinieri della locale compagnia.

L’arrivo tempestivo degli uomini dell’Arma ha evitato che l’intenzione di farla finita si concretizzasse.