Condannato a 2 anni e mezzo di reclusione.

CASERTA. Due anni e mezzo da scontare per violenza privata e minacce nei confronti dell’ex moglie. Per questi reati è finito in galera un 41enne della provincia di Caserta, domiciliato a Portogruaro. Il processo, durato due anni, ha riconosciuto le ragioni della donna e di qui, l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura d Pordenone. .