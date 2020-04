Mini bus prende fuoco mentre è in marcia. Autista si mette in salvo

PASTORANO – Potrebbe essere un corto circuito la causa dell’incendio che ha avvolto e distrutto un autobus questa mattina. Quando l’autista del piccolo bus della Clp ha visto del fumo uscire dal vano motore del mezzo, ha arrestato la marcia e, spaventato si è allontanato riuscendo a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. E’ accaduto in via De Gasperi a Pastorano.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta che, grazie all’ausilio di un’autobotte hanno provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme.

In pochi minuti l’autobus è stato completamente avvolto dalle fiamme riducendolo ad un ammasso di lamiere annerite.