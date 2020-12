MONDRAGONE (red.cro.) – Brutto incidente per una coppia tra Castel Volturno e Mondragone, questa mattina. La vettura nella quale i due viaggiavano si è ribaltata sulla Domiziana, non distante dal Caseificio Mandara. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, abili a estrarre il marito e moglie dalle lamiere del veicolo. I coniugi sono in buona condizione.