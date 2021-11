MONDRAGONE. Auguri a padre Berardo, il “Don Matteo” rivierasco che oggi compie 80 anni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È stato lui il primo “Don Matteo” rivierasco, sempre in sella alla sua amata bicicletta mentre girava per le vie della città indossando una tunica e dei sandali scuri anche quando pioveva e che trasmetteva pace e serenità mentre suonava il pianoforte. Parliamo di padre Berardo Buonanno che oggi compie 80 anni. Il frate rimasto nel cuore di tutti, amico dei giovani, che per diversi anni ha dispensato le sue opere caritatevoli nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Cittadino onorario della città di Mondragone, a lui si deve l’organizzazione della Lectura della Divina Commedia a Mondragone, Marcianise e nella sua città Natale, Santa Maria Capua Vetere, dove ha promosso anche diverse edizioni del festival di giovani pianisti. L’estate scorsa è ritornato a fare visita ai mondragonesi per la gioia di quanti gli hanno voluto e gli vogliono ancora bene. Sarà festeggiato questa sera dalla Comunità dei Frati Minori di Santa Maria Capua Vetere, nel corso di una Solenne Messa, che si svolgerà alla 18,30 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ci uniamo a coloro che oggi lo stanno festeggiando, porgendo a Padre Berardo, i nostri più sinceri auguri.