MONDRAGONE (red.cro.) – Grande paura nella giornata di ieri, martedì, a Mondragone, dopo che durante un pranzo un bambino di un anno e mezzo ha ingerito del detersivo per la pulizia dei pavimenti. I genitori l’hanno perso di vista per un secondo e il piccolo ha ingerito il liquido. Gli uomini del 118 hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Rocco di Sessa Aurunca il bimbo che, fortunatamente, non versava in condizioni critiche.