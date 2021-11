MONDRAGONE. Busta con proiettili recapitata ad ex collaboratore di giustizia

MONDRAGONE – (Maria Assunta Cavallo). È di poco fa la notizia del ritrovamento di una busta contenente 5 proiettili recapitata a casa di Vincenzo Palumbo 48 anni, ex collaboratore di giustizia. A seguito di questo evento l’uomo è stato convocato, come prassi, presso il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone. La busta non presenta timbri postali, si presume dunque possa essere stata imbucata a mano, saranno le telecamere di sorveglianza installate sull’abitazione di Palumbo a fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. Un episodio analogo avvenne nel 2018 quando il fratello dell’ex collaboratore, in regime di protezione, ritrovò una busta contenente 4 proiettili destinata con molta probabilità a Vincenzo. Con il trascorrere delle ore sicuramente avremo qualche dettaglio in più in merito a questo brutto episodio che ha colpito la famiglia Palumbo.