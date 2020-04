MONDRAGONE. Contrae il virus sul posto di lavoro. Salgono a 9 i casi positivi al Covid-19

Ad annunciarlo poco fa il consigliere regionale Giovanni Zannini. Intanto si ricostruiscono gli spostamenti dell’uomo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Altro caso di positività al coronavirus sul territorio mondragonese, annunciato poco fa dal Consigliere Regionale Giovanni Zannini. Si tratta ancora una volta di un uomo che probabilmente ha contratto il virus sul luogo di lavoro. Salgono dunque a 9 i casi positivi al Covid-19 fino ad ora accertati sul territorio, sottraendo i guariti ed i deceduti.

Gli organi preposti stanno ricostruendo tutti gli spostamenti effettuati dall’uomo per risalire alle persone con lui entrate in contatto.



Per metà Aprile è previsto in Campania il picco dei contagi per cui diventa un obbligo rispettare le misure fortissime adottate dal governo, ma a quanto pare c’è ancora molta gente che non ha capito la gravità della situazione e se ne va in giro come se fosse il giorno di Pasquetta.