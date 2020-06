MONDRAGONE. De Luca: “Da domani 4mila tamponi e per 15 giorni nessuno entra o esce dai palazzi Cirio”

MONDRAGONE – “Da domani ci saranno due camper nei quali si faranno tamponi per individuare i positivi. Entro due o tre giorni avremo fatto 3 o 4 mila tamponi e definiremo la situazione”. Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca dopo una visita a Mondragone dove la zona dei Palazzi Cirio e’ in quarantena per un focolaio di Covid-19. “Vogliamo dare tranquillita’ alla cittadinanza – ha aggiunto il presidente della Regione -, controlleremo chi ha frequentato bar e ristoranti vicini ai palazzi. Se dovessimo avere cento positivi si mette in quarantena tutta la citta’ di Mondragone”.

“Nell’ambito di 5 palazzine, quattro occupate dalla comunita’ bulgara e una da senzatetto italiani, dopo aver trovato dei cittadini positivi, abbiamo messo in quarantena tutte le palazzine. Ora devono stare tutti in casa, si devono rispettare le regole: per 15 giorni nessuno deve entrare o uscire da quei palazzi”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca.