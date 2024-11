MONDRAGONE. Donna sequestrata e rinchiusa nel garage dal compagno: ARRESTATO

In un’abitazione di via Carducci

MONDRAGONE – Una donna è stata sequestrata e rinchiusa nel garage della propria abitazione dal compagno, un uomo di 45 anni originario di Napoli. A lanciare l’allarme è stata la sorella della vittima, insospettita dall’impossibilità di contattarla. La donna ha allertato i Carabinieri della locale Stazione, che sono intervenuti prontamente nell’abitazione di via Carducci.

All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha tentato di depistare i militari sostenendo che la compagna si fosse allontanata. Non convinti dalle sue dichiarazioni, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione, trovando la donna rinchiusa nel garage. La vittima è stata immediatamente liberata e messa in sicurezza.

L’uomo, identificato come Davide Dalla Palma, già noto per episodi di violenza contro la compagna, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere dell’accusa di sequestro di persona, in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto.