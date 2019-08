MONDRAGONE. E’ morta a 66 anni la madre della leader cittadina di Fratelli d’Italia

MONDRAGONE (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nel mondo politico, si è spenta Angiola Angelini, 66 anni, madre del commissario di Fratelli D’Italia di Mondragone, Rachele Miraglia. La donna è l’ennesima vittima del male, dopo aver lottato tenacemente contro la malattia, ieri si è spenta, lasciando tutti nel dolore.

Angelini, aveva solo 66 anni, moglie di Armando Miraglia e madre di Rachele e Antonio, era molto apprezzata in città per le sue doti umane, donna dolce, affettuosa, gentile e disponibile, è volata via troppo presto. I funerali saranno celebrati oggi alle 16:30 presso la Chiesa San Nicola a Mondragone, alla presenza di amici, familiari e componenti del partito della Meloni, che le daranno l’ultimo saluto.