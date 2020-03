MONDRAGONE. Famiglie allo stremo. Aiuti economici per chi non riesce nemmeno a fare la spesa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Aiuti economici per aiutare le famiglie e tutte quelle persone che si trovano in grave difficoltà. È questo l’appello che i cittadini mondragonesi rivolgono alle Istituzioni locali affinchè vengano attivati dei progetti finalizzati a sostenere chi maggiormente avverte gli effetti della crisi. È risaputo ormai che nel sud Italia, a causa della mancanza di lavoro stabile, in molti sopravvivono grazie al lavoro “sommerso”, ma l’emergenza coronavirus ha sradicato anche quello, lasciando decine di persone senza nessuna fonte di sostentamento.

Ben vengano tutte quelle iniziative promosse dai privati o dalla croce rossa Italiana finalizzate alla distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie economicamente in ginocchio, ma tutto questo non può e non deve bastare, perché non si mangia una sola volta e perché bisogna far fronte anche e soprattutto al pagamento delle bollette e del canone di locazione.



È chiaro dunque che le Istituzioni a vario livello e nel più breve tempo possibile hanno il dovere di adottare “misure straordinarie” per soccorrere le famiglie più deboli, accogliendo obbligatoriamente il grido di dolore di quanti non ce la fanno più.Se fino ad un mese fa sono state investite somme di denaro in feste e festicciole che potevano di certo essere evitate, in questo preciso momento si può di certo investire in un atto di solidarietà perché “nessuno si salva da solo”, prima che la disperazione faccia compiere gesti estremi.