MONDRAGONE. L’appello dei veterinari: “Salviamo i nostri amici animali, stasera coloriamo il cielo di palloncini”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A poche ore dalla notte di San Silvestro, continuano gli appelli dei veterinari mondragonesi, ma non solo, contro la detonazione dei fuochi di artificio, il cui rumore provoca la morte di moltissimi cani e gatti randagi e domestici. E’ ormai noto come il rumore dei botti scateni reazioni di panico e paura sia negli animali domestici che in quelli selvatici. Cani e gatti perdono l’orientamento e spesso muoiono di infarto, mentre gli uccelli per cercare di scappare, subiscono dei gravi traumi in volo, talvolta non riuscendo a sopravvivere. Di certo non va neppure dimenticato che i botti di fine anno sono un pericolo anche per l’uomo. Quest’anno c’è davvero poco da festeggiare, e non rimane che augurare a tutti tanta serenità, specie a chi ha perso un familiare a causa del virus. Questa notte, coloriamo i cieli lanciando in alto lanterne e palloncini.