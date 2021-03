MONDRAGONE. Gaia Di Fusco “spacca” ed è la prima ad entrare al serale di Amici di Maria De Filippi

MONDRAGONE – Nella puntata di ieri, sabato 6 marzo, di Amici di Maria De Filippi, a gran sorpresa la prima ad ottenere il pass per il serale è stata Gaia Di Fusco risultando terza tra tutti i cantanti della scuola.

Quando Gaia, la ragazza di Mondragone ha presentato il suo inedito nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, la stessa conduttrice le ha chiesto come si stesse trovando nella scuola più ambita d’Italia. La ragazza, precisando di trovarsi in un nuovo ambiente da sole tre settimane, ha palesato le sue iniziali difficoltà di ambientamento. Il motivo è da rapportare al contesto di persone che ormai convivono insieme da molti mesi. Nonostante gli ostacoli, però, ora si trova molto bene e sta portando avanti un suo iter molto speciale anche grazie all’aiuto della sua Arisa che tanto crede in lei. E’ giusto dire che la ragazza mondragonese è giunta nella scuola di Canale 5 proprio per volontà dell’artista che ora è impegnata al Festival di Sanremo. Arisa decise di darle un banco sostituendo la titolare Elisabetta.