MONDRAGONE. LE FOTO. Grosso incendio a pochi passi dalla Torre Idac

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesima giornata di passione sul fronte roghi . Fiamme questa sera lungo un tratto di Domiziana, a pochi passi dalla Torre Idac, visibili da ogni parte della città, per non parlare dell’odore acre del fumo avvertito dalla popolazione.

Un fenomeno quello dei roghi, che continua senza sosta, nonostante il grido di aiuto di quei cittadini che appartengono alla “terra dei fuochi” e che continua a rimanere inascoltato da chi si gira dall’altra parte. Ovviamente non bisogna mai dimenticare il lavoro dei Vigili del Fuoco, sempre in prima linea per la tutela della nostra incolumità e dell’ambiente.