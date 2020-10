MONDRAGONE. Lite furibonda in un negozio in zona San Nicola: 2 donne se le danno di santa ragione. Intervengono carabinieri e 118

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Furibonda rissa avvenuta all’interno di un negozio in zona San Nicola. Per futili motivi due donne sono passate da una banale discussione direttamente ai fatti, non curanti della presenza di minori. Per sedare lo scontro è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 anche se alla fine non vi è stato nessun ferito da trasportare. Ma intanto le due ambulanze sono andate sul luogo dove è avvenuto il fatto, togliendo la possibilità di intervento a casi davvero gravi, che per fortuna non vi sono stati.