MONDRAGONE. Malore improvviso, Giuseppe Arrichiello muore a 56 anni

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ha lasciato incredula l’intera comunità mondragonese la notizia della morte di Giuseppe Arrichiello, il 56 enne stroncato quest’oggi da un improvviso malore. Molti suoi conoscenti lo avevano incontrato questa mattina per le vie cittadine, e secondo alcune indiscrezioni, dopo essere rientrato a casa, il suo cuore si è purtroppo fermato. Giuseppe gestiva un’agenzia di pratiche auto in via Venezia, ed i suoi clienti lo ricordano come un uomo gentile e garbato con tutti. I funerali di Arrichiello si terranno domani 20 settembre 2020, alle ore 16.00, nella Chiesa di San Nicola.