MONDRAGONE. “Pouff” sparisce la rotonda. Traffico impazzito in viale Margherita

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rotonda che viene, rotonda che va.

Gli automobilisti mondragonesi ci hanno segnalato la “sparizione” della rotonda installata qualche mese fa, tra l’incrocio di Viale Margherita, via Domiziana e Viale Marechiaro. Traffico ovviamente in tilt e difficoltà per i pedoni nell’attraversare questa arteria pericolosa, anche perché gli impianti semaforici sono spenti ormai da tempo.



Ma che fine ha fatto la rotonda? Probabilmente è stata momentaneamente smantellata a causa dell’avanzamento dei lavori per il rifacimento del sistema fognario, e la cosa potrebbe non fare una piega se non fosse che non si è provveduto a regolare il traffico in altro modo, cercando di evitare possibili incidenti.