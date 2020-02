MONDRAGONE. Rapina al centro scommesse durante Lazio-Inter: in fuga con il bottino

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesima notte di delirio a Mondragone. Ieri sera un uomo presumibilmente armato e con il volto travisato da un casco, ha messo a segno una rapina alla GoldBet ubicata sulla Domitiana in prossimità di Via Palermo. Il malvivente appena entrato nell’esercizio commerciale, ha fatto credere al gestore e a quanti seguivano la partita Lazio- Inter, di nascondere un’arma in tasca, riuscendo in questo modo a farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Dopo aver ottenuto il lauto bottino, il rapinatore è riuscito a dileguarsi senza lasciare traccia. Sulla vicenda indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.