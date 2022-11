MONDRAGONE. Rimborsi Tari 2021: si allarga la platea dei beneficiari

E’ di oltre 300mila euro l’eredità lasciata dalla passata amministrazione Pacifico. La giunta comunale dà il via libera alla riapertura delle istanze.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo)

Pochi giorni fa la nuova Giunta Comunale assieme all’Assessore Luigi Mascolo, ha dato il via alla riapertura delle istanze per ricevere questo contributo economico che abbraccia le utenze non domestiche e quelle domestiche. In queste ultime, non vi è alcuna limitazione Isee, ragion per cui la platea dei beneficiari si allarga, così come confermato in un avviso pubblicato dal Vice Sindaco Marco Pacifico, nella sua pagina Facebook. Tutti quei soggetti, dunque, esclusi dal precedente avviso o risultati irregolari nella precedente graduatoria, a seguito di pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Mondragone, nei prossimi giorni, potranno ritrasmettere la propria istanza.