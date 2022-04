MONDRAGONE. Rissa a pochi metri dalla Croce Rossa finisce in sparatoria: fermato un 25enne del posto

MONDRAGONE – Poteva finire in tragedia la lite avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in viale Marechiaro, nei pressi della villa comunale, a Mondragone. Un’accesa discussione tra un gruppo di ragazzi di Mondragone e due coppie di Castel Volturno, che inizialmente sembrava essere rientrata ma invece è degenerata sfiorando i limiti della tragedia. I giovani mondragonesi, infatti, sono ritornati successivamente a bordo di uno scooter sul luogo della discussione mentre le due coppie, salite in auto, si accingevano a ripartire. É stato allora che hanno esploso otto colpi di pistola raggiungendo i due ragazzi alle gambe mentre altri colpi hanno sfondato il lunotto posteriore sfiorando miracolosamente le due ragazze sedute sul sedile posteriore. L’intervento della Squadra Mobile di Caserta e la conseguente attività di indagine ha portato al fermo, ieri mattina, di Gennaro C., 25enne di Mondragone, considerato l’autore materiale della sparatoria. Altri due mondragonesi sono stati denunciati per rissa aggravata dopo aver partecipato alla fase iniziale della lite.