MONDRAGONE. Scempio in Via Fiumara. Alberi da frutto “mutilati” da potatori improvvisati

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A contattarci è stato un residente di via Fiumara, A.N. che ci ha segnalato l’orrenda potatura eseguita su alcuni alberi rimasti “mutilati”. Molti di questi vennero piantumati tempo fa, a spese di questo cittadino amante della natura, riuscendo a creare una ricca vegetazione che ospitava piante di ulivo, gelsi, e di noci, a ridosso dell’area mercato. Una piccola macchia verde distrutta dalla mano dell’uomo. In molti hanno pensato ad un intervento programmato dal Comune di Mondragone al punto da far intervenire l’Assessore Maria Rosaria Tramonti, che giunta sul posto ha poi verificato quanto successo.

Pare che la potatura sia stata opera di una Ditta commissionata dalla “Rosa dei Venti”, la Societa che gestisce la sosta a pagamento in diversi punti della città e nell’area mercato, che ha ridotto i rami delle piante a pezzi di monconi. Gli esperti del settore sostengono che le potature dovrebbero essere, al massimo, minime e limitarsi ad eliminare i rami pericolanti che possono cadere, ma se c’è improvvisazione nell’eseguire un lavoro è chiaro che possono verificarsi degli errori, le cosiddette “capitozzature”, che non solo danneggiano esteticamente la pianta ma ne pregiudicano la stabilità.