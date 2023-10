MONDRAGONE. Si è spento il re del caffè “Tatonn’ Barbera”

MONDRAGONE – Si è spento Antonio Taglialatela, da tutti noto come “Tatonno Barbera” e il “Re del Caffè” in quanto rappresentante della omonima torrefazione.

La comunità mondragonese è in lutto per questa inattesa scomparsa. Così lo ha affettuosamente ricordato l’ex assessore Mario Fusco:

“Tatonn aveva un cuore come una mongolfiera, un animo nobile e sincero, gentile e intransigente, se necessario. Raccontava, con abile capacità narrativa, storie, cunti, fatti e misfatti anche lontani nel tempo, sempre con contagioso sorriso e rispettoso linguaggio, al quale non faceva mai difetto la tranciante ironia di cui era affetto. Appariva alla finestra di “Via Pisa”, inaspettatamente, come un oracolo, quasi sempre per anticipare e raccontare l’ultima, soprattutto sulla politica locale o sul calcio nostrano.

Senza dilungarsi più di tanto, perché nulla sarebbe bastevole per declinarne il ricordo, il sentimento di affetto e amicizia che ci lega, ti lascio al tuo viaggio nella certezza di essere stato amico di un uomo e di un cittadino impegnato, socialmente e politicamente, per amore della propria città e sempre con la schiena dritta. Ti sia lieve la terra”.