MONDRAGONE. Sorpresi a sversare rifiuti in località Stercolilli, sanzionati in due

Entrambi sanzionati e obbligati a ripristinare lo stato dei luoghi procedendo al regolare smaltimento dei rifiuti

MONDRAGONE – Sorpresi a sversare rifiuti in in località Stercolilli sanzionati dalla polizia municipale. E’ accaduto a Mondragone. Due cittadini del posto residenti in viale Margherita non sono passati inosservati agli occhi attenti degli agenti della municipale. Entrambi sanzionati per un importo pari a 334 euro e obbligati a ripristinare lo stato dei luoghi procedendo al regolare smaltimento dei rifiuti così come previsto dal calendario vigente utilizzando anche l’apposita isola ecologica quando necessario.