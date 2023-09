MONDRAGONE. Spari nella notte, colpi di pistola contro un campetto di calcio

Sulla vicenda indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone

MONDAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono stati quattro o forse sei i colpi di arma da fuoco sparati ieri notte in direzione di un campetto di calcetto di via Padule ed uditi dall’intero vicinato. La struttura sportiva era di proprietà del padre di un giovane di Mondragone ritenuto l’autore di alcuni furti, nonché l’autore di altri piccoli reati compiuti sul territorio mondragonese, per cui il gesto compiuto da ignoti, potrebbe essere stato un gesto intimidatorio. La vittima tra l’altro è stata ripresa qualche giorno fa dalle telecamere interne di un noto bar ubicato in via Domiziana, mentre dopo aver consumato un caffè, porta via la scatola contenete le mance per il personale, approfittando di un momento di distrazione del barista. E, questa l’iniziale del ladro, che chiameremo per ovvie ragioni Antonio, non è un delinquente incallito nato in una realtà malsana, ma è semplicemente vittima di una società dove oramai l’uso delle sostanze stupefacenti, dilaga in maniera esponenziale arrivando a toccare anche quegli ambienti cosiddetti sani e nulla possono le famiglie di coloro che in certe situazioni, ci sono dentro fino al collo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone.

