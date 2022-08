MONDRAGONE Tentò di uccidere i padroni di casa, 31enne finisce sotto processo

Ciro Milo, ai domiciliari presso un’abitazione di Minturno, sparò contro l’auto con a bordo tre persone, per poi scappare per nascondere l’arma in suo possesso.

MONDRAGONE Sparò contro tre persone e, per tale ragione dovrà ora rispondere di tentato omicidio. Le vittime si erano recate presso la sua abitazione, a Minturno, dove si trovava ai domiciliari.

Oggi il gip del tribunale di Cassino, Alessandra Casinelli, ha disposto il giudizio immediato per tentato omicidio nei confronti di Ciro Milo, 31enne di Mondragone. secondo quanto emerso dai riscontri delle forze dell’ordine, il 28 marzo Milo avrebbe sparato contro una Fiat Multipla con a bordo 3 persone, per poi allontanarsi, subito dopo per nascondere l’arma. Milo avrebbe sparato perché i tre avrebbero preteso il pagamento dell’affitto. L’udienza è fissata per fine ottobre.