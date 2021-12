MONDRAGONE. Topo fotografato nel bagno di una scuola. Scatta la derattizzazione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ci sarà di certo un nuovo attacco mediatico dal versante scolastico, che a quanto pare ha poco digerito l’ articolo pubblicato qualche settimana fa circa i contagi da Covid 19 riscontrati all’interno dell’Istituto ISISS Nicola Stefanelli di Mondragone, andiamo avanti comunque, affermando che un corpo docente istituito per diffondere cultura tra i banchi e ad educare gli alunni al rispetto verso il prossimo, dovrebbe assumere atteggiamenti di contegno e non atteggiamenti volti all’insulto. La bella notizia è che finalmente gli studenti hanno vinto la loro prima battaglia visto che la scuola in questione è rimasta chiusa giovedì e venerdì scorso per derattizzazione dei locali scolastici a causa della presenza di ospiti indesiderati e per ospiti intendiamo dei toponi giganti che si sono intrufolati all’interno dei tanti contestati servizi igienici, tenuti, a parere degli alunni, non in perfette condizioni. Per evitare ennesimi incidenti diplomatici, pubblichiamo il post di un genitore che non lascia scampo a quanto da noi affermato e accaduto la settimana scorsa.