MONDRAGONE. Tragedia in via Rossini, 51enne morto da 2 giorni in casa

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È stato rinvenuto ieri sera tardi, in via Gioacchino Rossini (zona lido), il corpo senza vita di Carmine Arrichiello. Molto probabilmente il 51enne potrebbe essere deceduto per cause naturali, anche se sul caso indagano i carabinieri della Territoriale di Mondragone. Secondo una prima perizia medica effettuata sul corpo dell’uomo, il decesso sarebbe avvenuto 2 giorni fa. Carmine aveva problemi di salute e viveva da solo, seppur assistito amorevolmente dalla propria famiglia, che più’ volte si era rivolta agli organi competenti, per chiedere una assistenza adeguata circa la patologia di cui soffriva il proprio congiunto.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del distaccamento locale, gli operatori del 118 e i carabinieri di Mondragone.



Porgiamo ai familiari della vittima, le nostre più sentite condoglianze.