LA FOTO MONDRAGONE. Un gazebo sulla spiaggia libera chiusa al pubblico: chi sono i turisti “fai da te” che violano l’ordinanza?

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Nonostante l’ordinanza sindacale n. 25 firmata, il 29/05/2020, dal primo cittadino Virgilio Pacifico, che ordina il divieto di accesso sulle spiagge libere fino all’adozione di un piano comunale, c’e chi, in barba a questa stessa ordinanza, fa di testa sua.

Sono tanti i mondragonesi che, da diversi giorni, segnalano la presenza di un gruppo di bagnanti che, “piazzando” un vistoso gazebo su un tratto di spiaggia libera, giusto per non dare nell’occhio, riescono a godersi in santa pace momenti di relax, con tanto di tuffi in acqua. Va sottolineato l’egregio lavoro delle forze dell’ordine e in primis della Polizia Municipale che dall’inizio della pandemia, hanno pattugliato e monitorato il territorio, individuando quei trasgressori che non hanno rispettato le norme anti-Covid emanate dal Governo.

Di contro però, sono in tanti a chiedersi il perché a questi “turisti fai da te” venga concesso l’utilizzo di un tratto di spiaggia ad oggi ancora inaccessibile. Comprendiamo benissimo la voglia di aggiudicarsi il prima possibile un posto al sole, in questo primo scorcio d’estate, ma i divieti imposti da una Amministrazione Comunale, seppur non condivisibili, vanno sempre rispettati, così come stanno facendo altri cittadini che a malincuore, non potendosi permettere l’accesso su una spiaggia privata, sono costretti a rimanere a casa.