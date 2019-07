MONDRAGONE. Va al mare per un bagno e si trova la macchina con i vetri sfondati

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Parcheggia l’auto sul lungomare e dopo due ore la ritrova con i vetri rotti. È accaduto questa mattina ad un turista di Marcianise T.C. in visita a Mondragone per un tuffo a mare, che dopo due ore di permanenza in spiaggia, ha ritrovato la sua auto parcheggiata in zona lido, aperta e “svaligiata” degli effetti personali. Il suo sfogo su facebook sta facendo il giro del web.

“A Mondragone ritorneró ancora, come sempre.



Parcheggio l’auto sul lungomare e dopo due ore in spiaggia ritrovo il vetro rotto e perché???Per rubare un paio di scarpe e uno di sandali, sporchi e puzzolenti.Spiace che accadano episodi del genere, la città è migliorata molto negli ultimi anni e ci sono enormi potenzialità. Cose del genere, tra l’altro per un valore così modico, creano un danno non solo a chi lo subisce ma a tutta la comunità: un turista tornerebbe ancora???Magari quella persona poteva guadagnarsi onestamente quei 10€ ripulendo la spiaggia dai rifiuti. Spero si installi presto un sistema di videosorveglianza su tutto il lungomare.Occorre un grande sforzo collettivo, crescere si puo'”.E come poter dare torto a questo turista e a tutti gli altri che quotidianamente subiscono dei furti sul lungomare a qualsiasi ora del giorno. Questo accade principalmente perché non ci sono controlli di nessun tipo, per cui i malfattori, approfittando del caos del fine settimana, agiscono indisturbati dileguandosi tra i canneti del lungomare sud, zona giostre, così come sostengono alcuni testimoni oculari. Questi episodi creano solo un danno d’immagine alla città scoraggiando anche i più temerari a fare visita alla città rivierasca.