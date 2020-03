MONDRAGONE. Zannini mantiene la promessa: “Ecco le mascherine per i meno abbienti”

🔵🔵 aggiornamento urgente:🔵 in questi giorni abbiamo consegnato circa 1500 mascherine a ben 750 nuclei familiari di Mondragone. Posseggo ancora 2000 mascherine che consegneremo ad altre 1000 famiglie. L’altro giorno ho lanciato iun appello ad imprenditori locali ai quali ho chiesto di contribuire con l’acquisto di mascherine da dare in beneficenza. L’appello è stato raccolto da Andrea Cennami (titolare dello Zanzibar) e da Alfredo Lisita (titolare dell’omonimo Bar Pasticceria) i quali proprio ieri hanno acquistato e donato alla comunità di Mondragone 1500 mascherine che si aggiungono alle 2000 in mio possesso. Utile precisare che Stiamo consegnando un kit di 2 mascherine per nucleo familiare. Dunque avendo, oggi, una disponibilita ancora di ulteriori 3500 mascherine contiamo di consegnarle ad ulteriori 1700 nuclei familiari che Si aggiungono, pertanto, alle 1000 famiglie alle quali abbiamo gia’ consegnato nri giorni scorsi. Ho provveduto personalmente ieri mattina a consegnare un kit di 50 mascherine a tre Parrocchie di Mondragone (oggi provvederò con le altre) e al direttore sanitario della clinica Padre Pio. Ho altresi provveduto a far recapitare mascherine alle forze dell’ordine, agli operatori ecologici, agli indigenti, agli ammalati e a coloro che assistono gli ammalati. Un ringraziamento speciale ai volontari che stanno procedendo alla consegna a domicilio ed in particolare modo alla Croce Rossa, alle associazioni Terra Mia, Accendiamo le Luci, Minerva.🔵 Allo stato 3 positività a Mondragone. Doveroso comunicare che il tampone effettuato su Russo Pasqualina è risultato negativo come pure negativo è risultato il tampone effettuato sul dott Gianni Gravano che saluto. Anche negativo il tampone effettuato sulla povera Pellegrino Ermnia deceduta nei giorni scorsi (per altre cause) in ospedale. Siamo in attesa della risposta su altri 2 tamponi;🔵 tutti i tamponi sviluppati ieri in provincia di caserta (circa una sessantina) hanno dato esito negativo. Attenzione però, la risposta è di ieri ma i tamponi sono stati effettuati nei giorni precedenti.🔴 buona giornata e restiamo a casa👍

Pubblicato da Giovanni Zannini su Venerdì 20 marzo 2020