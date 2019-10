Morto folgorato da un palo della luce. Chiesto il processo per 5 indagati

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il processo, fissando per fine novembre l’udienza preliminare nei confronti di 5 indagati, accusati di omicidio colposo per la morte di Giovanni Cepparulo, il 25enne morto folgorato il 6 agosto 2018. Il ragazzo venne stroncato da un arresto cardiaco dopo aver toccato accidentalmente un palo della luce, nel tentativo di scavalcare il cancello del condominio dove viveva la sua fidanzata, in via Della Valle.

Il processo è stato chiesto per l’amministratore di condominio, per il responsabile tecnico-legale della ditta che si occupava dell’impianto e per dipendenti della stessa.