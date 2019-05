Trovato cadavere nel garage dell’albergo. Potrebbe essere lì da giorni

SAN NICOLA LA STRADA (red.cro.) – In via Euclide, a San Nicola La Strada, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Il corpo è stato rinvenuto in un locale che ospita garage e scantinato dell’Ora City (l’ex hotel Serenella).

Il cadavere, stando alle prime indiscrezioni, si troverebbe in avanzato stato di decomposizione, cioè sposta l’ipotesi verso la possibilità che la persona sarebbe deceduta da diversi giorni.

I militari dell’Arma hanno allertato l’autorità giudiziaria, pronta ad arrivare sul posto.