TEANO – Un improvviso malore ha stroncato la giovane vita di Angelo Recca, 39enne residente nella frazione Casi di Teano. Il decesso sarebbe avvenuto questa mattina presso l’ospedale di Caserta dove era stata ricoverato in seguito ad un malore accusato nella giornata di Natale. Probabilmente potrebbe essere stato un infarto la ragione del decesso. La notizia della morte di Angelo ha gettato nel lutto l’intera comunità di Teano, ed in particolare quella di Casi, frazione in cui l’uomo abitava.