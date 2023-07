MORTO SUL LAVORO. Domani l’addio ad Enzo, operaio-papà morto a 43 anni

MACERATA CAMPANIA – Dopo il decesso, avvenuto lo scorso 6 luglio, di Vincenzo Reale, 43 anni, l’operaio che lo scorso 9 giugno è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro per la salma.

In queste ore la famiglia ha reso noto giorno e luogo dei funerali e, quindi, significa che la salma è stata liberata dopo le analisi di rito e consegnata alla famiglia.

Sposato con Raffaella e padre di Tonino e Anna, la messa funebre per Vincenzo verrà celebrata domani alle ore 16:30 nella chiesa di San Martino vescovo a Macerata Campania.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE FATALE

Il 43enne era in compagnia di un collega Pasquale Cosenza 39 anni anche lui deceduto dopo qualche giorno, quando per cause ancora in corso di accertamento mentre lavorano all’interno dell’azienda Nova Hera, con sede nell’area industriale di Pastorano in località Torre Lupara, precipitavano dal tetto di un capannone daun’altezza pari ad un secondo o un terzo piano.

