TEANO. MTB Campania Championship, sul podio l’Asd Il Triciclio Sidicino

A Vico Equense i bikers provenienti da tutta la regione.

TEANO (Pietro De Biasio) Lo scorso weekend si è svolta a Vico Equense la seconda prova del Campionato MTB Campania Championship 2023, l’Xc Santa Maria del Castello, che ha visto la partecipazione di numerosi bikers provenienti da diverse squadre della regione. Tra le squadre presenti, l’ASD Il Triciclio Sidicino si è distinta ottenendo un eccellente secondo posto nella classifica a squadre, alle spalle solo del team I Love Mtb Race Torre del Greco. Inoltre, nella categoria assoluta, Mirko Zanni si è aggiudicato il primo posto, mentre Giovanni Grande si è piazzato al settimo posto nella sua categoria e Angelo Caliendo al quarto posto nella sua. Nonostante la forte competitività della gara, anche gli altri bikers dell’ASD Il Triciclio Sidicino hanno dimostrato una grande determinazione e impegno, come Daniele Covellone, Roberto Grande e Cristian Mazzorana, che hanno fatto un’ottima figura in griglia di partenza. Ma i complimenti vanno soprattutto a Domenico Zanni per il suo esordio in squadra e a Gianpiero Covellone, Gianluca Licciardi e Gianfranco Cestrone, nonostante la sfortuna dell’occasione, hanno dimostrato di avere una grande presenza di gruppo. L’ASD Il Triciclio Sidicino si prepara ora per la prossima gara del campionato, l’Xc del Vesuvio Torre del Greco (NA), in programma per il 16 aprile 2023, pronta a dimostrare ancora una volta il suo impegno e la sua passione per la mountain bike