CASAL DI PRINCIPE – E’ stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa l’allevatore di Casal di Principe ferito al volto da una mucca.

L’uomo, 52enne, era al lavoro all’interno dell’allevamento e mentre si trovava vicino all’animale, la mucca lo ha colpito con un calcio in pieno volto. La botta, così come la paura per il colpo subìto, è stata forte, ma le ferite riportate non sono state giudicate pericolose per il bufalaro.