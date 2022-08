Multe salate ai cercatori “abusivi” di funghi nel casertano

CONCA DELLA CAMPANIA – La Polizia Locale di Conca della Campania dalle prime luci dell’alba è impegnata in un attività di polizia giudiziaria per la prevenzione della raccolta non autorizzata di funghi nel Parco del Garigliano.

Gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative a carico di soggetti che, in località boschiva di Orchi, in un’area ricadente nel Parco Regionale, procedevano alla ricerca e raccolta di funghi in assenza di titoli autorizzativi ovvero di tesserino regionale.

I controlli hanno interessato anche reati ambientali come scarico di rifiuti e reati contro il patrimonio e la persona per quanto concerne i furti di castagne.